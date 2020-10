Hamont-Achel -

Familiebedrijven zijn de ruggengraat van de Limburgse economie. Daarom komen we bij TV Limburg met een nieuwe programma: 'Het blijft in de familie'. Iedere zondag om 10 uur stellen we u een Limburgs familiebedrijf, met een interessant verhaal voor. Wat doen ze? Hoe doen ze het? En wat willen ze nog bereiken? Beginnen doen we met Horeca Van Zon uit Hamont-Achel. Eén van de grootste horecagroothandels van België.