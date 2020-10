Kirsten Flipkens naar tweede ronde in dubbelspel op Roland Garros

Kirsten Flipkens heeft zich donderdag geplaatst voor de tweede ronde (zestiende finales) van het dubbelspel op Roland Garros, het derde en meteen ook laatste grandslamtoernooi van het seizoen.

De 34-jarige Flipkens klopte aan de zijde van haar Russische dubbelpartner Anastasia Pavluychenkova in de eerste ronde de Oekraïense Kateryna Bondarenko en de Canadese Sharon Fichman in twee sets: 6-4 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 24 minuten.

In de volgende ronde wachten de Oekraïense Marta Kostyuk en Wit-Russin Aliaksandra Sasnovich, of de Tsjechische Lucie Hradecka en Sloveense Andreja Klepac.

Eerder kreeg Flipkens (WTA 80) een pak voor de broek in de eerste ronde in Parijs in het enkelspel. Ze verloor tegen de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 27) in twee sets: 6-1 en 6-2. De Kempense nam voor de twaalfde keer deel aan Roland Garros maar raakte er nog nooit voorbij de tweede ronde.