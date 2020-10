Italiaans make-upmerk onder vuur na racistisch mailverkeer

Kiko Milano wordt beschuldigd van racisme. In een onderschepte mail van het Italiaanse cosmeticamerk zou het bedrijf met aandrang gevraagd hebben om uitsluitend blanke modellen te casten voor een campagne.

Lifestylemagazine Nylon schrijft dat het merk contact heeft gezocht met verschillende modellenbureaus in het kader van een ‘No Ethnics’-casting. Het blad baseert zich op een mail, gestuurd door Kiko Milano. “Hallo jongens, laat ons alsjeblieft weten wie je voor deze opdracht wil voorstellen. Graag alleen vrouwen die jonger zijn dan 25 jaar en geen etnische modellen”, staat daar letterlijk in. In de rest van de e-mail werden de opnamedata in Milaan beschreven, waarbij fotograaf Alvaro Beamud Cortes om twee afzonderlijke modellen voor evenveel projecten. Een andere zin in de mail focust verder op het belang van modellen, die passen binnen het beeld van “universele schoonheid” en stelt uitdrukkelijk - in hoofdletters - dat ze “niet etnisch” mogen zijn.

Prachtige huid en tanden

Het merk gaf nog andere vereisten mee, zo moeten de modellen over een prachtige huid beschikken. Dames die een cosmetische ingreep aan de neus of lippen hadden ondergaan of een spleetje tussen de tanden hebben, kwamen niet in aanmerking voor de klus. Dit voorval is niet het eerste dat een gebrek aan diversiteit aantoont in de schoonheidsindustrie. Deze zomer kwamen honderden merken onder vuur te liggen omdat ze niet inclusief genoeg waren of zwarte werknemers te hard behandelden. Het merk heeft voorlopig nog niet op de situatie gereageerd.