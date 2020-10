Hilde Crevits (CD&V): “Het wordt ontzettend belangrijk dat we goed samenwerken met federale regering”

Vlaams minister Hilde Crevits roept donderdag op tot een goede samenwerking met de nieuwe federale regering. “Het is ontzettend belangrijk dat we goed samenwerken”, klinkt het. “De samenstelling is wat ze is”, vervolgt ze. “Het belangrijkste is dat we goed proberen samen te werken en dat er op dat vlak geen energie verloren gaat in onderlinge twisten.”