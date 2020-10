Herfst is… samen walnoten rapen. Maar moet je ze eigenlijk wassen voor je ze opeet?

Het is hét moment om met een emmertje onder de notenboom te wandelen en een verzameling walnoten bijeen te rapen. Om samen op te peuzelen voor het haardvuur of om in zelfgemaakte granola te verwerken. Maar wat doe je het best nadat je een mooie hoeveelheid bij elkaar hebt gesprokkeld?

Sommigen zweren bij een notenbad, waarbij de restjes van de bolster worden verwijderd. Anderen slaan die wasbeurt over en gieten de noten over in een kistje, doos of laten ze in de emmer zitten.

Karel Roels, chef van vegetarisch eetadres Aardig in Gent, raadt aan om geraapte walnoten op een droge plaats te bewaren. “Zitten ze nog in de groene of donkerbruine bolster, leg ze dan bijvoorbeeld in de garage op een doek. Zo kunnen ze afzonderlijk uitdrogen. Na een paar dagen, kun je de bolster vlot verwijderen”, klinkt het.

“Als ze gepeld zijn, hangen er soms nog vezels aan de noot zelf. Het kan geen kwaad om die eraan te laten. Wassen biedt niet echt een meerwaarde. Als je de noten, waarmee je overigens een lekker porto-achtig drankje kunt maken, raapte bij regenweer of in moddergrond is het wel mogelijk dat je tijdens het eten op een verdwaald korreltje zand bijt.” (Lees verder onder de foto)

Foto: Shutterstock

Nooit weken

Een rondje bellen naar notenboetieks leert nog dat je noten ook zonder bolster het best naast elkaar bewaart, zeker als je ze maandenlang vers wil houden. Als je ze absoluut toch even wil wassen, laat ze dan vooral niet weken. Het vocht kan snel schimmelvorming veroorzaken.

Als je vers geraapte noten wil weggeven aan vrienden, gebruik een emmer of doos uitsluitend om ze in te vervoeren om schimmels te voorkomen. “Een houten kistje is handig om thuis een laagje of drie noten, waar het vocht volledig uit is, te bewaren”, zegt Roels nog. Checken of de vrucht die je wil kraken nog eetbaar is? Kijk naar de kleur. Een slechte noot slaat grijs uit door schimmelvorming en zal vaak ook helemaal uitgedroogd. Die mag je weggooien.