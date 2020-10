Motorcrosser Kevin Strijbos zet na heupoperatie punt achter seizoen vol blessureleed

Motorcrosser Kevin Strijbos komt dit jaar niet meer in actie. Via Instagram laat hij donderdag weten dat hij door een heupoperatie een punt heeft gezet achter zijn seizoen. Voor de 35-jarige Antwerpenaar is 2020 een jaar om snel te vergeten.

“Na een nieuwe operatie afgelopen maandag aan mijn heup zit mijn seizoen 2020 erop”, schrijft Strijbos. “Ik had een labrumscheur die ze wilden herstellen maar de schade bleek zo groot dat ze alles hebben verwijderd.”

Strijbos kende dit jaar heel wat blessureleed. Hij sukkelde lang met een hernia en ging daarvoor in juli onder het mes. “The Kid” sprokkelde dit MXGP-seizoen geen enkel punt.

Foto: BELGA

“Het is door blessures een heel slecht jaar geworden. Het is jammer dat ik Suzuki dit jaar niet meer kon tonen in de MXGP. Samen met mijn mechanieker Kevin Guilloux, die ik erg bedank, heb ik hard gewerkt na de lockdown. Het voelde alsof we stappen hebben gezet in de goede richting dus is het jammer dat we het niet konden tonen in de races.”

Strijbos, de vicewereldkampioen van 2006 en 2007, weet nog niet wat de toekomst brengt. “Ik werk aan een aantal opties. Een ding staat vast, ik wil graag blijven racen. Dus ga ik er alles aan doen om volgend jaar weer achter de starthekken te staan. Als het niet lukt, betekent dat het einde van twintig jaar WK-racen. Maar laat ons daar nog niet aan denken.”