Zinédine Zidane na nieuwe blessure Hazard: “Eden is geïrriteerd”

Woensdagavond na de 1-0-zege tegen Real Valladolid reageerde Zinédine Zidane voor het eerst op de nieuwe (spier)blessure van Eden Hazard.

“Eden is geïrriteerd, want hij voelde zich best goed”, zei Zidane. “Hoe lang hij buiten strijd gaat zijn, weet ik nog niet. Hij liep op training een blessure op die op een contractuur leek, maar uiteindelijk blijkt het toch serieuzer te zijn. Ik denk dat we hem 3 à 4 weken zullen moeten missen.”

Een verband met de blessure aan zijn enkel is er volgens Zidane niet. “Zulke zaken gebeuren nu eenmaal.”

Zidane kon tegen Valladolid wederom rekenen op een sterke Thibaut Courtois. Gelukkig, want veel overschot had Real niet. “Hij heeft ons inderdaad gered, net als vorige keer”, zei de Fransman. “Daarvoor staat Thibaut er.”