Veilige fietshaven in brouwerijomgeving

Bocholt / Oudsbergen - De gemeentelijke technische dienst installeerde ter hoogte van de Bocholter Brouwerij een veilige fietsenparking.

“Studenten en werknemers die de bus nemen aan de brouwerij in Bocholt centrum kunnen hun fietsen nu veilig achterlaten. De voetgangers ondervinden zo geen hinder meer van rondhangende fietsen op het voetpad”, zegt Erik Vanmierlo, schepen van openbare werken en mobiliteit “De wanorde aan rondhangende fietsen was een doorn in het oog. Het zag er onveilig, slordig en rommelig uit. Nu is er een nieuwe concept uitgewerkt, waarbij de fietsers hun fiets op een veilige manier kunnen stallen en ook afsluiten in fietsrekken. Een beukenhaag voorziet in een afscheiding met de rijweg. Bovendien wordt de omgeving van de brouwerij niet meer ontsierd door her en der rondslingerende fietsen”. In totaal is er plaats voor 50 fietsen. Kostprijs: 6000 euro voor de fietsrekken, 2000 euro voor de omgevingsaanleg.