Kersvers rector Vanheusden start met uitdelen van bloemen en pralines

Hasselt -

De eerste officiële werkdag van rector Bernard Vanheusden van de UHasselt is vanochtend gestart met het uitdelen van azalea’s aan personeel en studenten op de campussen in Hasselt en Diepenbeek. Vanheusden deed dat samen met vicerectoren Wanda Guedens en Ken Haenen. “Het is belangrijk dat we op een fijne manier de ‘echte’ start kunnen nemen”, zegt rector Vanheusden. “Als we daar tegelijk een goed doel als ‘Kom op tegen kanker’ een zetje kunnen geven, is dat zeker meegenomen.”