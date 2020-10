Tanja Dexters openhartig bij Gert late night: “Ik heb het gevoel dat de politie me viseerde”

“Bijna gelukkig” noemt Tanja Dexters zich nu, maar dat was ooit anders. Op de bank bij Gert late night is ze openhartig over de periode na haar scheiding waar ze meer dan eens in opspraak kwam met allerhande feiten.

Vanaf het begin af aan waren er problemen met haar bar in Antwerpen, de Flamingo Bar. Eerst werd deze verzegeld, nadien werd er binnengevallen voor het bezit van verboden middelen. Zelf zegt ze dat ze het gevoel heeft dat ze toen geviseerd werd door de politie. Door alle heisa rond haar geraakte ze in een neerwaartse spiraal: “Een hoop zever waar ik veel stress van kreeg en er toch wel onderdoor zat” aldus Dexters. Door deze overmatige stress werd ze drie weken opgenomen in de psychiatrie, maar ook daar vond ze initieel weinig rust.