Philippe Gilbert stapt uit BinckBank Tour en moet passen voor Ronde en Roubaix

Philippe Gilbert moet passen voor de rest van de BinckBank Tour. Hij zal ook de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix niet rijden, klinkt het bij Lotto-Soudal.

In de eerste rit van de Tour de France brak Philippe Gilbert bij een val de knieschijf van zijn linkerknie. Daarvan ondervindt hij nog steeds te veel last, want de kopman van Lotto-Soudal komt niet meer aan de start van de derde rit van de BinckBank Tour.

Gilbert geeft ook meteen verstek voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. “Misschien ben ik te snel opnieuw begonnen na mijn val”, reageert hij op de website van Lotto-Soudal. “De motivatie was er nog steeds, maar in de eerste rit van de BinckBank Tour werd de pijn te fel. Op deze manier kan ik niet top zijn in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.”

Hij keert nu terug naar Monaco, waar hij verder gaat werken aan zijn herstel.