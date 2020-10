Officieel: 8 miljoen voor KV Kortrijk na transfer van Terem Moffi

Wat al even in de lucht hing, is nu ook officieel. Terem Moffi (21) tekende een contract van vijf seizoenen bij het Franse Lorient.

De Nigeriaanse spits, die afgelopen winter door Kortrijk werd weggeplukt bij het Litouwse Riteriai, levert de Kerels 8 miljoen euro plus bonussen op. Een veelvoud van de 150.000 euro die KVK zelf betaalde. Moffi wordt zo de duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van de club. Kortrijk bedong ook een doorverkooppercentage.

De De Nigeriaan ontpopte zich in België meteen tot een sensatie met vier doelpunten in zijn eerste zeven optredens voor Kortrijk. Dit seizoen scoorde hij tegen AA Gent, maar daarna was hij op de sukkel met een hamstringblessure en ziekte.