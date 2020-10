LA Lakers zetten eerste stap richting 17de NBA-titel onder virtueel oog van Barack Obama

De LA Lakers hebben Game 1 van de NBA-finale gewonnen. Ze klopten woensdagnacht in Disney World de Miami Heat met 116-98.

Onder leiding van de sterke tandem LeBron James en Anthony Davis namen de Lakers na een 31-28-voorsprong na het eerste kwart met schitterend basketbal verder afstand. King James liet weer bijna een triple-double noteren en tekende voor 25 punten, 13 rebounds en 9 assists. Anthony Davis werd topschutter en was goed voor 34 punten, 9 rebounds en 5 assists. Davis is de eerste Laker sinds 2010 en Kobe Bryant die in de NBA-finale meer dan dertig punten scoort.

Halfweg had het team uit Californië al een 65-48-bonus op zak. Wat Jimmy Butler (23 punten), Tyler Herro (14 punten) en hun ploegmaats van Miami Heat ook probeerden, een remonte was niet aan de orde. Integendeel, de Lakers diepten in het derde schuifje hun voorsprong verder uit naar 93-67.

In het slotkwart lag de winst voor de Lakers in een definitieve plooi en kon Miami Heat enkel wat milderen naar een 116-98. De LA Lakers openden dus met glans de deur van een eerste NBA-titel in tien jaar. Als de Lakers de titel veroveren, evenaren ze het record van Boston Celtics en tellen ze ook 17 kampioenschapsringen. Miami Heat, de kampioen van 2006, 2012 en 2013, incasseerde dus een ferme dreun en krijgt weinig tijd om te herstellen. De tweede wedstrijd wordt vrijdagnacht in de NBA-bubbel van Disney World betwist.

Obama in de zaal

Met dank aan grote schermen in de zaal konden de spelers op het veld de aanwezigheid van de fans toch een beetje voelen, zij het dan virtueel. Voormalige Lakers Shaquille O’Neal, Pau Gasol en James Worthy kregen het gezelschap van een bijzondere gast.

Shaquille O'Neal. James Worthy. Pau Gasol.



President Obama surrounded by Lakers Royalty. pic.twitter.com/NfENt8VwJe — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 1, 2020

Niemand minder dan ex-president Barack Obama bekeek de eerste partij tussen LA Lakers en Miami Heat mee. De linkshandige Barack Obama speelde in zijn universiteitsperiode basketbal en was in de jaren negentig een groot fan van de Chicago Bulls en Michael Jordan.