Fabio Jakobsen volgende week opnieuw onder het mes

Fabio Jakobsen (24) wordt volgende week opnieuw geopereerd aan zijn gezicht. Dat vertelde Patrick Lefevere woensdagavond in Extra Time Koers.

Fabio Jakobsen kampt nog steeds met de naweeën van zijn horrorcrash begin augustus in de Ronde van Polen, waar hij ten val werd gebracht door Dylan Groenewegen. Jakobsen lag twee dagen in een kunstmatige coma, daarna werd hij urenlang geopereerd.

In Extra Time Koers gaf Patrick Lefevere woensdagavond wat meer uitleg bij de huidige toestand van de Nederlander. “Op 8 oktober wordt hij opnieuw geopereerd en worden er implantaten in zijn kaken gestoken”, legde de manager van Deceuninck - Quick-Step uit. “Maar er is nog veel werk. Mentaal heeft hij het nog heel moeilijk.”