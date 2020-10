De maximumprijs van benzine gaat vrijdag omlaag. Wie benzine 95 E10 tankt, betaalt nog maximaal 1,3760 euro per liter. Dat is een daling met 1,4 cent per liter tegenover de huidige maximumprijs, zo meldt de federale overheidsdienst Economie donderdag. De maximumprijs van benzine 98 E5 daalt met 0,6 cent per liter tot 1,4150 euro per liter.