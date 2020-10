Chrissy Teigen en John Legend verliezen kindje na miskraam: “We zullen altijd van je houden”

Het supermodel Chrissy Teigen en haar echtgenoot, muzikant John Legend, hebben hun derde kindje verloren door een miskraam. Dat meldt het koppel zelf via sociale media, waarin ze spreken over “diepe pijn”.

Teigen (34) werd woensdagavond naar het ziekenhuis gebracht met een zware bloeding. Enkele uren geleden bracht ze zelf het pijnlijke nieuws naar buiten via sociale media: “We zijn in shock en voelen de diepe pijn waar je wel eens over hoort, maar die we nog nooit zelf hadden gevoeld. We konden de bloeding niet stoppen, en onze baby de vloeistoffen geven die hij nodig had, ondanks zakken en zakken vol bloedtransfusies. Het was gewoon niet genoeg.”

Teigen en Legend hadden samen al twee kinderen. Ze lieten weten dat ze hun derde kindje de naam Jack hadden gegeven. “In het verleden gaven we onze kinderen pas een naam op het laatste mogelijke moment. Maar om één of andere reden waren we dit kleine kereltje in mijn buik Jack gaan noemen. Dus hij zal voor ons altijd Jack zijn. Jack werkte zo hard om deel uit te maken van onze familie, en dat zal hij ook altijd zijn. Aan onze Jack: het spijt me dat de korte eerste momenten van jouw leven er met zoveel complicaties waren, en dat we je niet het thuis konden geven dat je nodig had om te overleven. We zullen altijd van je houden.”

Teigen bedankte ook iedereen voor hun bezorgdheid. “We zijn dankbaar voor het leven dat we hebben, voor onze wonderlijke baby’s Luna en Miles, voor alle fantastische dingen die we al hebben mogen meemaken. Maar niet elke dag kan er een vol zonneschijn zijn. Op deze allerdonkerste dag zullen we rouwen, we zullen onze ogen eruit huilen. Maar we zullen knuffelen en elkaar graag zien en hier door komen.”