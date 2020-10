Deze nieuwe coronamaatregelen geleden vanaf vandaag

Er is geen beperking meer qua aantal personen wat winkelen betreft, maar de mondmaskerplicht blijft gelden in winkels. Foto: Getty Images

Vanaf vandaag gelden de nieuwe coronamaatregelen die vorige week op de Nationale Veiligheidsraad werden aangekondigd. Zo vervangt het referentiecijfer vanaf vandaag officieel de bubbel.

1. Referentiecijfer

1 oktober betekent het einde van de bubbel en de intrede van het referentiecijfer, dat slaat op mensen met wie u nauw contact heeft (fysiek dicht bij iemand zijn die geen huisgenoot is, langer dan 15 minuten, zonder masker en zonder 1,5 meter afstand). Op dit moment wordt aangeraden om met maximaal vijf personen nauw contact te hebben per maand per persoon. Het cijfer varieert tussen 1 en 5 afhankelijk van de epidemiologische situatie. Het cijfer houdt rekening met het aantal ziekenhuisopnames.

Wilt u toch meer mensen zien, dan is het sterk aanbevolen om 1,5 meter afstand te houden of een mondmasker te dragen als die afstand niet mogelijk is.

Ook belangrijk: het referentiecijfer is geen verplichting. "We vragen om dat te volgen, dat is heel belangrijk", zei premier Sophie Wilmès erover. "Maar mensen hebben nood om zich persoonlijk verantwoordelijk te voelen."

2. Bijeenkomsten

Voor privé-evenementen blijft het maximumaantal personen op 10. Dat is zonder kinderen jonger dan 12 gerekend.

Professioneel georganiseerde evenementen zijn onderworpen aan de regels van de horeca. Dat betekent dat het maximale aantal gasten afhangt van de capaciteit. Dansfeesten zijn wel nog altijd niet toegelaten.

Voor evenementen met publiek blijft de limiet op 200 personen binnen en 400 personen buiten van toepassing. Daar verandert dus niets, net zoals bij onderwijs en sport.

3. Mondmasker

De mondmaskerplichtgeldt alleen op drukke plaatsen in de buitenlucht, waar afstand niet gegarandeerd is. Binnen blijft een mondmasker wel verplicht, op bijvoorbeeld het openbaar vervoer of in bioscopen.

De premier vroeg lokale besturen om zich aan de wijziging te houden.

4. Quarantaine teruggebracht naar één week

Vanaf vandaag wordt de verplichte quarantaine teruggebracht naar één week. Mensen die uit oranje zones terugkomen, worden niet meer getest. Reizigers die terugkeren uit een rode zone zullen zich op de eerste dag van hun terugkeer in quarantaine moeten plaatsen. Zij moeten ook een test doen op dag 5.

5. Winkelen

Er is geen beperking meer qua aantal personen wat winkelen betreft, al moet dat wel altijd op veilig afstand gebeuren. Er is ook geen tijdsbeperking meer.

6. Werkvloer

Telewerken wordt nog steeds aanbevolen waar dat mogelijk is.