Niemand minder dan Marc Hirschi heeft de Waalse Pijl gewonnen. Geen enkele renner was in staat om hem in de slotmeters van de Muur van Hoei van zijn eerste klassieke zege te houden. De 22-jarige Zwitser valt na zijn straffe Tour en bronzen medaille op het WK niet meer weg te denken uit de favorietenlijstjes.