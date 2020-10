Tegen de robuuste Kania Kanepi (WTA 106) had Elise Mertens (WTA 20) minder overschot dan het verschil in ranking (maar niet het verschil in reputatie) zou doen vermoeden: 6-4, 7-5. Zo staat Mertens zonder setverlies in de derde ronde, waar Caroline Garcia (WTA 45) of Aliaksandra Sasnovitsj (WTA 96) haar opwacht.