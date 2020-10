Een lijk in een badkuip, een cast om u te zeggen en de grootste volksjury ooit. Virus of niet, de makers van de ‘Assisen’-reeks willen nu ook buiten de theaterzalen uitpakken. In de eerste onlineversie van de theaterproductie kan iedereen z’n eigen vonnis vellen in een fictieve moordzaak, met Francesca Vanthielen (47) en Kürt Rogiers (49) als advocaten. “Het is een spel dat lang nazindert”, zegt regisseur Frank Van Laecke (62).