Onze nieuwe premier Alexander De Croo gisteravond op het partijcongres van Open Vld, met zijn vrouw Annik Penders, de nieuwe first lady. Annik bleef tot nu toe op de achtergrond in de politieke carrière van haar man, en dat zal volgens intimi zo blijven. “Zij is slimmer dan ik”, zei De Croo over haar. BELGA