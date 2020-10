Na het eerste debat tussen president Trump en oud-vicepresident Biden was de vraag niet zozeer wie de winnaar is maar of er na deze ‘nationale schande’ nog een tweede debat moet volgen. Toch was er gisteren ook iets verbazingwekkends aan de verbijstering zelf over het feit dat dit duel tussen twee zeventigers zo agressief, bitter en vijandig uitpakte.