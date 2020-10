Waarom stopten Franse soldaten op oorlogstocht telkens weer in Heks en Vechmaal? Op die vraag vindt u een antwoord in het net verschenen boek Strijdtoneel Limburg. Daarin zetten rijksarchivaris Rombout Nijssen en creatieve duizendpoot Rick de Leeuw hun tanden in twintig historische plekken waar soldaten sporen achterlieten. Oftewel: oorlog, ellende en bloed in onze eigen Limburgse achtertuin.