Dit weekend start de competitie in Top Divisie mannen en landelijke en provinciale reeksen (m/v). Ondanks dat alle clubs moeite doen om alles veilig te verlopen, zal het coronavirus er ongetwijfeld voor zorgen dat regelmatig wedstrijden worden uitgesteld zoals dit weekend al het geval is. Wij polsten in elke reeks bij een coach wat hij of zij van de Limburgse ploegen verwacht.