De nieuwe regering belooft het minimumpensioen “geleidelijk” op te trekken naar 1.500 euro netto. Toch zullen bijna 900.000 gepensioneerden het ook daarna met minder moeten stellen. Ook in onze provincie moeten heel veel mensen rondkomen met een laag pensioen. Zo werkt Genkenaar Albert nog enkele dagen per week om goed rond te komen. Ook Christine, die liever anoniem getuigt, kan de eindjes moeilijk aan elkaar knopen met amper 1.000 euro per maand.