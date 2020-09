“He’s back”: Frank Vandenbroucke vicepremier en minister van Volksgezondheid voor sp.a

Tussen de vele nieuwkomers in de regering-De Croo verschijnt een oud-strijder van de Belgische politiek. Frank Vandenbroucke (64) wordt vicepremier en minister van Volksgezondheid voor SP.A, 25 jaar nadat hij al eens vicepremier was en 11 jaar nadat zijn partij hem opzij heeft geschoven. “Alleen het allerbeste was voor mij goed genoeg”, aldus Rousseau. “En dan kon ik maar op één naam uitkomen.”