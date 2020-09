Als hij maar geen ondernemer wordt

Hasselt -

De PXL Hogeschool organiseerde gisteren een debat over ‘de economie na corona’. Namen deel: consultant Geert Martens, Hans Similon (VOKA), Stijn Skondras (Skondras) en Herman Verwimp (Gijbels). Die experts beantwoordden de vragen van studenten die ofwel op de hogeschool ofwel thuis, online, volgden. Het beeld dat de specialisten schetsten was niet extreem negatief. Je zou dat nochtans denken als je dagelijks in de media hoort en leest hoe erg het gesteld is met de wereld. Jawel, sommige sectoren kregen rake klappen. Er zijn boetiekwinkels waar de omzet 90 procent is gedaald. Er zullen ook nog bedrijven failliet gaan. Maar anderzijds zijn er ook bedrijven waar iedereen weer aan het werk is. Sommige ondernemingen draaien zelfs meer winst dan vorig jaar.