De brandweer is woensdagavond rond 20.45 uur uitgerukt naar Kerkveld in Herderen (Riemst). Een garage liep rookschade op nadat een oplader ontplofte en een matras vuur vatte.

De eigenaar wilde zijn hoofdlamp opladen in de garage, maar gebruikte daarvoor per ongeluk de verkeerde oplader. Dat zorgde voor een ontploffing, waardoor een matras die in de buurt lag ...