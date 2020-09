Romain Fèbvre wint GP Citta di Montova in MXGP-klasse, Jago Geerts zevende in MX2

De Fransman Romain Fèbvre (Kawasaki) heeft woensdag in de MXGP de GP Citta di Montova gewonnen, de tiende manche van het WK motorcross. In de MX2 moest Jago Geerts (Yamaha) vrede nemen met een zevende plaats. De Belg verliest terrein in het klassement.

Fèbvre, tweede in de eerste reeks, won woensdag de tweede reeks. Hij haalde het zo voor de Spanjaard Jorge Prado (KTM), die de eerste reeks won en in de tweede reeks als derde finishte. De Sloveen Tim Gajser (Honda) was derde, voor de Italiaan Antonio Cairoli (KTM). Jeremy Van Horebeek (Honda) was achtste, Clément Desalle (Kawasaki) twaalfde.

In de WK-stand loopt Gajser (352 punten) uit tot op vijf punten van Cairoli. De Zwitser Jeremy Seewer, woensdag vijfde, is derde met 334 punten. Desalle (238) is tiende, Van Horebeek (190) twaalfde.

In de MX2 was de winst voor de Deen Thomas Kjer Olsen (Husqvarna). Hij haalde het voor de Franse WK-leider Tom Vialle (KTM). Jago Geerst finishte na een achtste en een vijfde plaats als achtste. In de WK-stand blijft onze landgenoot tweede, op 46 punten van Vialle (431).

Zondag volgt, alweer in Mantua, de GP van Europa.