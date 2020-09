Opschudding in ‘Thuis’: einde verhaal voor dit beruchte personage

Kijkers van ‘Thuis’ worden de laatste dagen getrakteerd op de ene plotwending na de andere. Dat was woensdagavond niet anders. Een van de meest beruchte personages kende zelfs zijn dood.

Opgelet. Heb je de aflevering nog niet gekeken, dan lees je beter niet verder wegens spoilers.

Het kon niet blijven duren, dat rusteloze leventje van Jacques (Peter Van De Velde). Hij heeft alles net weer bijgelegd met ‘zijn’ Rosa (Annick Segal), maar er is een nieuw probleem opgedoken: Jasper (Kristof Verhassel). De voormalige boksleraar heeft hem namelijk door: Jacques heeft Thilly (Lauren Müller) verkracht. Jasper besluit die kennis met Jacques te gaan delen bij klusbedrijf de Kabouters.

Jasper lokt hem uit en ontdekt dat er een camera hangt in het bedrijf. “Dan moeten er toch beelden zijn van die avond, die mij kunnen vrijspreken”, beseft Jasper. “Dat de flikken dat gemist hebben. Dat moet ik ze toch eens zeggen.”

Jacques probeert hem nog op andere gedachten te brengen door te zeggen dat die camera stuk was die avond. Jasper heeft er geen oren naar: “Er zullen altijd sporen achterblijven. In digitale tijden verdwijnt er niets.” Bij Jacques zorgt dat voor een kortsluiting. Hij grijpt een staaf van de werkbank en slaat Jasper met een klap op het hoofd dood. Het doet vermoeden dat het Jasper is die dan onder een van die twee rode tenten ligt die de kijker eerder te zien kreeg.

Zo lost Jacques het probleem met Jasper op. Video: VRT

Bloed uit het hoofd van Jasper. Dat betekent het einde van acteur Kristof Verhassel in ‘Thuis’. Foto: VRT

Niet Tom, wel Walter is de vader

En dan is er ook nog het Xander-verhaal (Pieter Jan De Paepe). Robin is nog altijd niet thuis. Maar intussen heeft Tom (Wim Stevens) wel de resultaten van zijn DNA-test. En die komen als een bom binnen bij de familie De Decker. Tom en Ann (Monika Van Lierde) zijn halfbroer en -zus van Xander. Hun vader Walter De Decker heeft dertig jaar geleden Tania (Katrien De Becker) verkracht in de surfclub.

Tom en Ann moeten tot hun afschuw aanhoren hoe hun moeder eigenlijk wist dat hun vader Tania heeft verkracht dertig jaar geleden. Foto: VRT

Niet Tom maar ‘papa’ Walter De Decker is de biologische vader van Xander. Video: VRT

Ann en Tom besluiten hun moeder telefonisch te confronteren. Alleen gaat het niet goed met Marianne (Leah Thys) in Griekenland. Ze heeft een hartaanval gehad. Toch krijgen ze haar aan de lijn en doet ze een bekentenis. Over hoe slecht het dertig jaar geleden ging tussen haar en Walter en hoe vaak ze ruzie hadden. Een keer zo erg dat hij vertrokken is en vervolgens stomdronken thuiskwam. “Een paar dagen later heeft hij verteld wat er is gebeurd. Wat hij toen gedaan gehad met een jong meisje in de surfclub. Dat hij seks had gehad. Ik zweer jullie: ik heb nooit geweten dat het om een verkrachting ging. Ik besef nu dat ik niet zo lang had mogen zwijgen.”

Marianne bekent: dit gebeurde 30 jaar geleden met Tania. Video: VRT

Het is afwachten wat dit betekent voor de relatie van Ann en Tania. En hoe reageert Xander wanneer hij dit te weten komt? Zorgt dit voor een behouden terugkeer van kleine Robin? Of slaan de stoppen van Xander nu helemaal door?

‘Thuis’, Eén, elke werkdag om 20.10 uur