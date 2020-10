Pinguïn achtervolgt wetenschappers en lijkt hen heel wat te willen zeggen

Australische onderzoekers op Antarctica hadden een tijdlang een opmerkelijke metgezel: een keizerspinguïn. De vogel volgde het team meer dan een kilometer tijdens hun wandeling door de sneeuw en had blijkbaar heel wat te zeggen tegen de avonturiers. “Hij kreeg me in het vizier als een vriend en kwam telkens op me af”, aldus Matt Williams, de leider van de expeditie.