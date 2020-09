Maasmechelen -

In het gerechtelijk onderzoek naar grootschalige cocaïnetransporten duikt opnieuw een telg van de Maasmechelse familie Aquino op. Lucio Aquino zit in de cel voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de smokkel van duizenden kilo's coke vanuit de haven van Antwerpen. De 58-jarige broer van de vermoordde Silvio Aquino kwam de laatste jaren enkele keren in aanraking met het gerecht, maar slaagde erin om onder de radar te blijven, tot nu dus.