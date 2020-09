Riemst -

Na het wegvallen van de geplande tijdrit in Vlissingen vandaag, heeft de BinckBank Tour een mooie oplossing gevonden in Riemst. Daar wordt vrijdag geen rit in lijn, maar een tijdrit van 8,14 km afgewerkt, met daarin de beklimming van de Slingerberg als scheidsrechter.