De gemeente Riemst gaat samen met het Limburgse bedrijf Golazo op zoek naar een alternatief voor de etappe van vrijdag in de Binck Bank Tour. De wielerrit zou normaal gezien van start gaan in Riemst en aankomen in Sittard-Geleen. Maar omwille van de verscherpte coronamaatregelen in Nederland hebben de lokale burgemeesters daar beslist om de ritten op hun grondgebied te schrappen. Er wordt dus gezocht naar een oplossing, mogelijk zou de wegrit vervangen worden door een tijdrit.