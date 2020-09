Commotie in Nederland nadat Hamont-Achel grensovergangen sluit voor auto's

Hamont-Achel -

Hamont-Achel gaat enkele grensovergangen met Nederland vanaf morgen tijdelijk afsluiten voor auto's. Op die manier wil het stadsbestuur sluipverkeer in het toeristisch recreatief gebied verminderen rond de Achelse Kluis. In Nederland reageren ze negatief op deze beslissing omdat heel wat Nederlanders de wegen gebruiken om naar hun werk te rijden. De oppositie in Hamont-Achel hekelt ook het gebrek aan overleg waardoor ze vrezen dat samenwerken met de Nederlandse buurgemeenten in de toekomst een pak moeilijker zal worden.