Deel van Kuringen zit 15 uur zonder stroom

Hasselt -

In de nacht van dinsdag op woensdag is rond 1.15 uur de stroom uitgevallen in grote delen van Kuringen-centrum, Stokrooie en Tuilt. Op de meeste plaatsen geraakte het euvel na enkele uren weer opgelost, maar in de Overdemerstraat en de Albertkanaalstraat bleef de ellende voor meer dan 10 huizen duren tot 16.15 uur.