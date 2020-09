Kanton Genève krijgt hoogste minimumloon ter wereld: bijna 3.800 euro per maand

De inwoners van het kanton Genève, in Zwitserland, hebben voor de verhoging van het minimumloon gestemd. Dat zal nu stijgen tot 23 Zwitserse frank bruto per uur of -bij een werkweek van 41 uur- zo’n 4.080 frank bruto per maand (bijna 3.800 euro). Dat bedrag, waarvan netto nog altijd zo’n 3.000 euro zou overblijven, is volgens de vakbonden nodig om waardig te kunnen leven in het gebied.