Ook Nederlandse grensprovincie Noord-Brabant kleurt nu rood

Nederland kleurt verder rood in de laatste update van de FOD Buitenlandse Zaken. Dat geldt nu ook voor de provincie Noord-Brabant, die grenst aan ons land. In Frankrijk gaat het nu om zestig departementen. Voor Spanje kleuren drie bij toeristen populaire regio’s, Alicante, Valencia en Castellon, oranje. Dat betekent dat reizen mogelijk is, maar bij terugkeer zijn een test en quarantaine wel aangeraden. De Belgische autoriteiten adviseren voor die oranje regio’s ook verhoogde waakzaamheid.

Vooral het zuidoosten van Frankrijk is getroffen door de nieuwe reisadviezen. Niet-essentiële reizen naar de departementen Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes en de Drôme worden nu ten zeerste afgeraden.

In Nederland zijn de provincies Flevoland, Gelderland en Groningen toegevoegd. Noord-Brabant is dus ook toegevoegd aan het lijstje van rode Nederlandse provincies. De twee andere provincies die aan ons land grenzen, Zeeland en Limburg, blijven oranje.

Verder weg wordt IJsland rood, net als de Kroatische regio Karlovak.

Nog slechts elf Europese regio’s kunnen zonder beperkingen bezocht worden. Het gaat om vier regio’s in het westen van Polen en twee regio’s in het noorden van Bulgarije. Daarnaast ook Istrië en Varazdin (Kroatië), de Marken en Calabrië in Italië en het Zweedse Midden-Norrland.

Voor de rode regio’s geldt, zoals bekend, dat reizen ten zeerste worden afgeraden. Bij hun terugkeer van een reis die langer dan 48 uur duurt uit deze gebieden moeten reizigers een test ondergaan en in quarantaine.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

De adviezen voor de andere regio’s zijn terug te vinden via diplomatie.belgium.be. Niet-essentiële reizen naar landen buiten de EU, de Schengenzone of het Verenigd Koninkrijk zijn nog altijd afgeraden. Wie langer dan 48 uur in het buitenland verblijft, moet sowieso het Passenger Locator Form invullen.