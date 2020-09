Tegen de taaie en robuuste Kania Kanepi (WTA 106) had Elise Mertens (WTA 20) minder overschot dan het verschil in ranking zou doen vermoeden. De beste Belgische tennisster moest wroeten om het in twee sets af te maken: 6-4, 7-5. Mertens staat zo in de derde ronde van Roland Garros.