Of de regering-De Croo zal slagen, zal niet afhangen van hoe luid de oppositie aan Vlaamse kant zal roepen, maar wel van de bereidheid van de zeven partijen om eendrachtig samen te werken.

“Talent wins games, but teamwork wins championships.” Met talent win je wedstrijden, met teamwork kampioenschappen. Het was geen toeval dat de nieuwbakken premier Alexander De Croo net die quote van basketlegende ...