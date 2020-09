Politicoloog Carl Devos:“Akkoord is centrum-rood, weinig groene accenten”

Het nieuwe regeerakkoord zit in het politieke centrum, “met een afhelling in het voordeel van de socialisten”. Dat zegt politicoloog Carl Devos (UGent) na een eerste lezing van de teksten. “Ik vind er relatief weinig groene accenten in, en ik vraag mij ook af waar CD&V zijn grote trofee ziet.”

Devos heeft de indruk dat de laatste fase in de onderhandelingen “een paars proces” is geweest, waarbij socialisten en liberalen elkaar in evenwicht hielden. “Tegelijkertijd is het verbazend dat het hard ...