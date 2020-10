Eddy Planckaert verbouwt een château: “Kritiek, daar sta ik al lang boven”

“Als je de Ronde van Vlaanderen wint, voel je je de machtigste mens van de wereld. Maar ze hebben mij ook de grond ingeduwd en al mijn geld afgepakt.” Aan het woord is Eddy Planckaert (62), elke zondag te zien op Eén in Château Planckaert. Als hij de voorbije veertig jaar één ding heeft geleerd, is dat er zonder diepe dalen geen sprake kan zijn van hoge pieken.