Wouter Beke (CD&V) countert kritiek op gebrek aan middelen voor wachtlijsten voor personen met een handicap

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke heeft zich woensdag in het Vlaams Parlement moeten verdedigen tegen de kritiek dat de Vlaamse regering geen of onvoldoende extra middelen vrijmaakt voor de wachtlijsten voor personen met een handicap. De CD&V-minister maakt zich sterk dat de regering de komende jaren voor de personen met een handicap 460 miljoen euro meer zal vrijmaken dan eerder was voorzien. “Het budget voor personen met een handicap verdubbelt op 15 jaar tijd van 1 naar 2 miljard euro. Noem één andere groep voor wie het budget op die periode is verdubbeld”, aldus Beke.