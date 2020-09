Herkenrodeabdij moet tegen 2024 toeristische hotspot zijn

Hasselt -

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) trekt binnen het relanceplan van de Vlaamse regering, 160 miljoen euro uit voor toerisme. “Een flink deel daarvan zal gaan naar de Herkenrodeabdijsite in Hasselt die veel meer potentieel heeft en die we toeristisch nog beter gaan uitbaten”, zegt Demir daarover bij TV Limburg. “Als stad gaan we daar mee onze rol in spelen”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA).