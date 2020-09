WAALSE PIJL 2020. Marc Hirschi spurt het snelste op de Muur van Hoei

Marc Hirschi heeft de Waalse Pijl op zijn palmares geschreven. De Zwitser van Sunweb was op de Muur van Hoei de snelste klimmer van het peloton. Hirschi volgt op de erelijst Julian Alaphilippe op. De kersverse wereldkampioen was er net als vijfvoudig winnaar Alejandro Valverde niet bij dit jaar.

Hoe kwam de zege tot stand?

Vier renners kozen al vroeg het hazenpad. Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step), Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise), Mathijs Paasschens (WB Bingoal) en Marlon Gaillard (Total Direct Energie) sloegen de handen in elkaar om de lange vlucht op poten te zetten. Het peloton liet begaan en gunde het avontuurlijke viertal al snel een ruime bonus, die zou oplopen tot maximaal tien minuten.

Dan vonden favorieten Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) en Marc Hirschi (Team Sunweb) het welletjes geweest en ze lieten hun ploegen de achtervolging in handen nemen. Daarbij kregen ze hulp van de troepen van Tadej Pogacar, kopman bij UAE Team Emirates. Alessandro de Marchi (CCC Team) en Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) probeerden met een duo tijdrit nog de oversteek te maken naar de kopgroep, maar slaagden niet in hun opzet.

????@MVansevenant99 part seul en tête !@MVansevenant99 goes for it alone at the front#FlecheWallonne pic.twitter.com/066MPEbfZe — La Flèche Wallonne (@flechewallonne) September 30, 2020

Bij Deceunick - Quick-Step zaten ze in een zetel met rasklimmer Vansevenant vooraan en de dartele Italiaan Andrea Bagioli achter de hand. Devenyns en Declercq stopten dan ook vooral af. Desondanks naderde het peloton met rasse schreden op de koplopers, waar Poucke en Gaillard ondertussen de rul hadden moeten lossen. Het sein voor de 21-jarige Vansevenant om er op 20 kilometer van de meet alleen vandoor te gaan en Paasschens achter te laten.

Er zat nog rek op bij de man van Deceunick - Quick-Step, want het peloton moest alle zeilen bijzetten. Voormalig wereldkampioen Rui Costa versnelde, maar waaide enkele kilometers later alweer terug. Dan had de poging van Rigoberto Uran meer succes. De Colombiaan naderde seconde per seconde op Vansevenant en toen de Belg onderuit ging, was het gat snel gedocht. Samen hoopten ze de Muur van Hoei samen te vatten, maar nog voor de voet werden ze bijgehaald door het peloton.

We kregen dan toch de gebruikelijke groepssprint bergop. Daarin toonde Marc Hirschi, ritwinnaar in de Tour en bronzen medaille op het WK, zich de sterkste.

Wat deden de Belgen?

Twee landgenoten in de lange ontsnapping van de dag, met neoprof Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step) als bekendste naam. Het 21-jarige toptalent zag zijn WorldTour-debuut in de Dauphiné vroegtijdig gestaakt door ziekte en was gebrand op een goede prestatie. Samen met die andere Belg Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise) koos hij daarom voor de aanval. Vansevanant staat te boek als een uitstekend klimmer en liet dat ook zien op de Waalse wegen, bergop was hij duidelijk de sterkste vooraan.

Ben Hermans kende een mindere dag. Al op de eerste passage op de Muur van Hoei, op 60 kilometer van de meet, kon hij het tempo niet volgen van het jagende peloton.

Verder nog iets dat u moet weten?

We noemden twee Belgen in de ontsnapping, maar eigenlijk waren het er tweeënhalf. Mathijs Paasschens mag dan wel de Nederlandse nationaliteit hebben, hij woont al sinds zijn derde in België.

Uitslag

1. Marc Hirschi (Sunweb)

2. Benoit Cosnefroy (AG2R)

3. Michael Woods (EF Education First)

4. Warren Barguil (Team Arkéa - Samsic)

5. Daniel Martin (Israel Start-Up Nation)

6. Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers)

7. Patrick Konrad (BORA - hansgrohe)

8. Richie Porte (Trek - Segafredo)

9. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

10. Simon Geschke (CCC Team)