FIETSEN. Van wijngaarden tot mergelgroeven, een fijne rit door Haspengouw

Deze route met enkele matige tot steile hellingen is ideaal voor levensgenieters met wat extra poeder in de kuiten of een motortje in de fiets. In het historische kader van de landcommanderij van Alden Biesen zetten we vandaag koers voor een fietstocht door het oosten van Haspengouw. Het domein zelf, de kerk, de Engelse en Franse tuinen en het toeristisch onthaalcentrum zijn gratis te bezoeken (68). Als ridders op een stalen ros trekken we ten strijde voor 55 km over heuvelachtige wegen in een authentiek decor. Over de kasseien van de kasteeldreef fietsen we richting het Apostelhuis. Hier geniet je van een prachtig uitzicht en een eerste afdaling. Terwijl de appels en peren in Haspengouw al geplukt zijn, biedt de wijnoogst zich pas begin oktober aan. Wijnkasteel Genoels-Elderen is met 22 hectare wijngaarden het oudste, grootste en meest veelzijdige wijngoed van België. Tijd voor een goed glas witte wijn? Echte verwijnerij (86)!

Middeleeuws kasteel

We fietsen richting Millen, waar we langs een smal grindpaadje de Waterburcht zien opduiken. De Waterburcht van Millen is een middeleeuws kasteel dat oorspronkelijk volledig omringd werd door water. Tegenwoordig vind je er een bezoekerscentrum en een brasserie met ruim terras (86-87). Verderop stoten we dan op een ondergrondse parel. Millennia geleden, toen Limburg nog onder de zee lag, heeft het kalk in de schelpen van zeedieren zich hier vermengt met klei. Resultaat? Mergel! De ontginning zorgde met de tijd voor een uniek ondergronds doolhof. Boven de grond zie je de mergel overal terug in oude gebouwen, zoals bij de muren van de Waterburcht. Maar in Zichen-Zussen-Bolder kan je nog steeds de mergelgroeves bezoeken (569).

Schoon Bilzen

Met Val-Meer, Herderen, Grote-Spouwen, Kleine-Spouwen, Rosmeer, Hees, Mopertingen, Hoelbeek, … fietsen we hier in Haspengouw van het ene kerkdorpje naar het andere. In de Bilzerse dorpen zie je tijdens het fietsen kunstwerken van, voor en door Bilzenaren. Het verhaal? Dat ontdek je ter plekke! Tussen knooppunt 67 en 504 knijpen we de remmen dicht bij de ruïne van fort Jonckholt. Hierna doorkruisen we het centrum van Bilzen. Het gaat over de Markt en langs één van de oudste stadhuizen van ons land (200-85). Vanuit het centrum van Bilzen zetten we stilaan de bestorming van Alden Biesen in. We overwinnen een laatste heuvel en langs de voormalige rentmeesterswoning van het kasteel, vandaag een uniek hotel mét fietslabel, maken we opnieuw onze entree in de landcommanderij langs de grote poort (85-68). ‘s Avonds kunnen we nog een uniek digitaal avontuur in de landcommanderij beleven. Bilzen Mysteries neemt je met een tablet op sleeptouw langs een waaier van licht- en geluidseffecten in en rond het kasteel. Dé ideale afsluiter van onze ontdekkingstocht door het land van druiven en mergel (68).

