Het is tien jaar geleden dat Bobbejaan Schoepen overleed. Tijd voor een eerbetoon van Guido Belcanto met Isabelle A en Klaas Delrue, de frontman van Yevgueni. “Bobbejaan is een monument in de Vlaamse muziekgeschiedenis. Hij mag niet vergeten worden.”

Wat heb je met Bobbejaan Schoepen?

Guido Belcanto (67): “Ik ben opgegroeid met zijn muziek. In het begin van de jaren zestig hadden we plaatjes van hem in huis. Het was de periode dat veel mensen hun eerste ...