Voorbije twee weken al 1.620 leerlingen besmet met coronavirus

De voorbije twee weken zijn 1.620 leerlingen besmet geraakt met het coronavirus, net als 286 leerkrachten. In dezelfde periode moest bijna één op honderd leerlingen in quarantaine. Een stuk meer dan de eerste twee weken van het schooljaar , maar volgens Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) geen reden tot bezorgdheid.

De cijfers zijn verzameld door de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) die de contacten opsporen in het onderwijs. Twee weken geleden maakten zij een eerste stand van zaken. Toen bleek dat 638 leerlingen en 86 leerkrachten besmet raakten met Covid-19 en dat nog eens 4.646 kinderen en volwassenen in quarantaine moesten.

De cijfers nu gaan over de periode tussen 14 en 27 september, en ze zitten duidelijk in de lift. Bij de leerlingen steeg het aantal besmettingen naar 1.620 en bij de leerkrachten naar 286. Daarnaast moesten 11.259 kinderen in quarantaine. Bij het personeel waren dat er 681.

Toch moeten we ons volgens het kabinet van Ben Weyts weinig zorgen maken. Relatief gezien raakte immers slechts 0,14 procent van de leerlingen besmet en moest 0,94 procent in quarantaine. Bij de leerkrachten gaat het respectievelijk om 0,17 en 0,41 procent. Uit het contactonderzoek van de CLB’s blijkt trouwens dat het aantal besmettingen op school zelf beperkt blijft.

“Richtlijnen goed toegepast”

“Net als in de rest van de samenleving zien we meer besmettingen en meer quarantaines, maar de scholen zijn geen grote bron van besmettingen: noch voor leerlingen, noch voor leerkrachten”, zegt Weyts. “Deze cijfers sterken mij in de overtuiging dat we de scholen moeten openhouden. Onze onderwijsdraaiboeken werken, de richtlijnen worden goed toegepast en nu moeten we de maatregelen vooral blijven naleven.”

Sinds de start van het schooljaar is slechts één school overgeschakeld naar code oranje, waar de leerlingen vanaf het derde middelbaar week om week naar school gaan. Voor de andere scholen geldt code geel en kunnen alle kinderen voltijds naar de klas, uiteraard met de nodige hygiënemaatregelen.