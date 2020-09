Wellnessen bij je thuis: twintig nieuwigheden in het beautyschap

Bad vol laten lopen of een playlist voor in de douche samengesteld? Kamerjas versgewassen aan de kapstok, een boek en ook een wijntje in de nabijheid? Dan wil je misschien nog op zoek naar verwennerij in de vorm van gezichts- en lichaamsverzorging. Een selectie van de nieuwigheden in beautyland ter inspiratie.

Voor een fris gezicht

De donkere dagen zijn niet alleen uitstekend geschikt om na dat wellnessen in je eigen badkamer. Erna kun je perfect onder een dekentje in de zetel te kruipen en naar je favoriete serie te kijken. Laad helemaal op voor de volgende (werk)dag met onder meer een verkwikkend oogmasker of een kuur voor je teint.

Shiseido oogmasker - 74,50 euro

Eucerin 3D-serum Hyaluron Filler - 39,90 euro (30 ml)

Superfruit Serum - Sunkissed Skin - 8,99 eurovia Di (30 ml)

Yun acnewerende dagcrème op basis van probiotica - 39 euro

Gezichtsroller Di - 17,99 euro

& Other Stories - Lippenbalsem - 15 euro

Babor-kuur voor een stralende huid - 49,90 euro (7 ampoules van 2 ml)

Micellair water - Nivea - 6,79 euro (150 ml)

Collistar oogcontourcrème - 32,50 euro (15 ml)

Weleda verstevigende gezichtsolie met granaatappel- 27,99 euro (30 ml)

Voor een ontspannen lichaam

Lekkere geuren in komen de sfeer in je eigen kuuroord ten goede. Tip: check of er van je favoriete een volledig gamma beschikbaar is, dan kun je jezelf optimaal onderdompelen in die gezelligheid. Extra tijd om van het moment te genieten, masseer lichaamscrèmes met cirkelvormige bewegingen in. Of benoem je lief tot masseur van dienst...