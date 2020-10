ROYALS. Queen Elizabeth is woedend en Meghan Markle laat nog eens van zich horen

Queen Elizabeth is naar verluidt woest omdat haar personeel in opstand is gekomen. De Noorse koning Harald mocht het ziekenhuis verlaten en Meghan Markle liet opnieuw van zich horen. Een overzicht van het wel en wee in de Europese koningshuizen.

Queen Elizabeth is woedend omdat haar kerst in het water dreigt te vallen en dat heeft alles te maken met het coronavirus. Het voltallige personeel van Sandringham zou gedurende het traditionele winterverblijf van Elizabeth op het landgoed in sociale isolatie moeten verblijven. Dat betekent dat ze het landhuis gedurende de feestmaand niet zouden mogen verlaten. Twintig medewerkers zouden dit hebben geweigerd, meldt The Sun. Volgens de krant is de koningin woedend over de halsstarrigheid van de medewerkers.

De koninklijke familie komt rond kerst traditioneel in Sandringham bij elkaar. Ze gaan dan onder andere gezamenlijk naar de kerk. Het is een van de weinige momenten van het jaar dat vrijwel alle leden zich onder het publiek mengen en ieder jaar weer zijn er een paar gelukkigen die een praatje met de koningin mogen maken. Maar het heeft er nu al alle schijn van weg dat het dit keer helemaal anders zal verlopen.

Foto: ISOPIX

De Noorse koning Harald heeft het Rijksziekenhuis in Oslo weer verlaten. Dat heeft het koninklijk hof laten weten. De 83-jarige Harald werd vorige week opgenomen omdat hij last had van zijn ademhaling. De koning is niet besmet met het coronavirus. Harald wordt wel nog verder onderzocht en heeft nog zeker tot en met eind deze week vakantie genomen. Kroonprins Haakon heeft tijdelijk de officiële taken van zijn vader overgenomen.

Het Belgisch koningshuis, dat er sinds deze week met Delphine Boël een prinses bij heeft, heeft nog extra beelden vrijgegeven van kroonprinses Elisabeth tijdens haar legeropleiding. Het gaat meer bepaald om een filmpje waarin te zien is hoe haar vader koning Filip haar blauwe muts overhandigt voor de succesvolle afronding van het eerste onderdeel van haar legeropleiding. De twee wisselen duidelijk enkele warme blikken met elkaar en er kon ook een vaderlijk kneepje in de arm vanaf.

Er werden deze week ook nieuwe foto’s vrijgegeven van het gezin van prins William. Het gaat om beelden van de prins, zijn vrouw Kate Middleton en de kinderen George, Charlotte en Louis die werden gemaakt tijdens hun ontmoeting met Sir David Attenborough in de tuinen van Kensington Palace.

Meghan Markle, de vrouw van prins Harry, heeft nog eens van zich laten horen. In een virtueel interview met het Amerikaanse tijdschrift Fortune liet ze weten “dat ze het vooral belangrijk vindt om authentiek te blijven”. Ze ging ook dieper in op alle haat die ze online over zich heen krijgt.

Ze vertelt dat ze altijd vanuit haar hart spreekt waardoor sommige uitspraken misschien niet altijd perfect gepolijst overkomen. “Wat ik heb geleerd, is om niet langer te luisteren naar ruis op de lijn. Er zijn altijd mensen die een mening hebben, maar zolang je je bewust bent van je eigen morele kompas voelt dat als een bevrijding. Ik voel me bevrijd van alle meningen die mensen hebben, wat het leven veel makkelijker maakt.”

Meghan liet ook weten dat de coronacrisis ervoor gezorgd heeft dat zij en Harry voornamelijk tijd thuis spendeerden met hun zoontje Archie. “Het was geweldig om zo lang samen te zijn en ons kleintje te zien groeien.”

De Zweedse kroonprinses Victoria heeft via Instagram het startschot gegeven voor Rosa Bandet, de Zweedse variant van Think Pink. Ze poseerde voor de gelegenheid met een roze lintje, dat wereldwijd symbool staat voor de strijd tegen borstkanker. Het lintje werd dit jaar ontworpen door de bekende Zweedse folkband First Aid Kit.